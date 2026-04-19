40 000 евро са били подготвени за купуване на гласове в Смолян, трима са в ареста





40 000 евро, приготвени за купуване на гласове са открити по време на акция в Смолян след подаден сигнал в ранните часове на деня в Областна дирекция в Смолян. При последвалите претъсрвания и изземвания в 1 автомобил и 3 адреса. Арестувани са трима.

В рамките на изборния ден с приближаването на края му, купувачите са активират. МВР е подготвило някои изненади и няма да позволим това да се случи,заяви гл. секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев.

Към 14ч. днес са получени 181 сигнала, в рамките на деня са образувани 13 на брой досъдебни производства.