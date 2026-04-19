Днес можем да кажем, че изборите не са просто технически процес, а стратегически избор за бъдещето ни.
Искрено се надявам, че всички осъзнаваме колко важен е този вот — дали ще останем истински европейци или България ще се превърне в троянски кон в сърцето на Европа.
Искам да се обърна към всички, които се колебаят дали да гласуват — мълчанието също е вот.
Бъдещето не се чака — то се избира. Нека заедно изберем лидери, които не само обещават държава, а я градят.
Истинският успех ще бъде да запазим историческия път на България.
Радослава Чеканска: Искам да се обърна към всички, които се колебаят дали да гласуват — мълчанието също е вот
19.04.2026
