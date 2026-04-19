Автомобилът на кандидат за народен представител е притискан от 2 големи джипа, имало е заплахи





15 408 служители на МВР са ангажирани с охраната на секционните избирателни комисии в страната. Това каза в онлайн брифинг изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев. От началото на изборния ден до 10 часа сутринта в МВР са регистрирани 93 сигнала за нарушения на изборното законодателство и са образувани 8 досъдебни производства по чл. 167, 169 г от Наказателния кодекс.

Главният секретар добави, че се следят и обработват всички сигнали, независимо как са получени – на хартия, по електронна поща, онлайн или излъчени в социалните мрежи.

Снощи е имало няколко тревожни случая, каза още Кандев. Единият е бил от района на Благоевград. Сигналът за него е подаден на тел. 112. Автомобил, в който се вози кандидат за народен представител е бил притискан и заплашван от лицата в два големи джипа. На сигнала е реагирано незабавно, установени са лицата в големите возила и са задържани.

Вторият сигнал е от благоевградското село Микрево. Мъж и жена са заплашвали свидетели в досъдебно производство за купуване на гласове. На сигнала е реагирано незабавно, лицата са установени и задържани.

„И в днешния ден ще сме на нашия пост и ще се борим решително и безкомпромисно с всички нарушения и престъпления – не само на изборното законодателство, но и на всички състави, фиксирани в законите“, заяви в заключение Кандев.