Областният управител на Кюстндил призова хората да излязат и да упражнят правото си на глас





Гласувах за развитие, сигурност и достоен живот, които реално се усещат от хората – както в големите градове, така и в региони като нашия. За България, в която децата ни имат причина да останат, а родителите ни да живеят достойно старините си. Това заяви, след като упражни правото си на глас, областният управител Кристиян Иванчов.

Той гласува в 11-та секция в ОУ “Проф. Марин Дринов” в град Кюстендил.

“Това е моят избор, но по-важното е всеки един избирател да има възможност да гласува спокойно и без притеснение в днешния ден. Ние, отговорните институции, сме на мястото си и следим за нормалното протичане на изборния ден”, коментира още губернаторът на Кюстендил.

Той призова хората да излязат и да упражнят правото си на глас. “Защото бъдещето на всички ни е в нашите ръце. И зависи от избора, който правим днес”, заяви Иванчов.