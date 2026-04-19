Броят на избирателите по предварителни избирателни списъци в областта e 125 356. По информация, предоставена от секретарите на общини на територията на област Кюстендил, 2385 лица да подали заявление за гласуване по настоящ адрес.
На територията на област Кюстендил към настоящия момент има 287 секции. В 170 секции избирателите имат възможност да гласуват със специализирано устройство или с хартиена бюлетина. 110 са секциите, в които ще се гласува с хартиени бюлетини и 7 са подвижните секционни избирателни комисии: по една в общините Бобов дол, Бобошево, Дупница, Рила, Сапарева баня и две подвижни секции в община Кюстендил.
В случаите, когато в изборния ден е налице повишена избирателна активност, кметът на общината и общинската администрация следва да създадат такава организация, че в най-кратък срок на СИК чрез РИК да бъдат предоставени допълнителен брой бюлетини от оставените като резерв в общината, за което да се състави приемо-предавателен протокол.
125 356 са избирателите в област Кюстендил за 8-ия предсрочен вот
Броят на избирателите по предварителни избирателни списъци в областта e 125 356. По информация, предоставена от секретарите на общини на територията на област Кюстендил, 2385 лица да подали заявление за гласуване по настоящ адрес.
