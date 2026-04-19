4 800 пациенти ще гласуват в болнични секции

Близо 5000 са заявилите желание да гласуват в лечебни заведения за изборите на 19 април
4880 пациенти са заявили желание към момента да гласуват в лечебните заведения в страната. Те ще упражнят правото си на глас на изборите на 19 април.
Общо 237 лечебни заведения са подали информация за участие в организацията на изборния процес. В 128 от тях вече има издадени заповеди за разкриване на избирателни секции.
Съгласно Изборния кодекс и решенията на Централната избирателна комисия, в болници се разкриват избирателни секции при наличие на минимум 10 избиратели, заявили желание да гласуват. Така хората, които се лекуват и не могат да напуснат лечебното заведение, имат осигурена възможност да упражнят правото си на глас.
В изборния ден всеки пациент в лечебно заведение може да гласува на място, като бъде дописан в избирателния списък след представяне на документ за самоличност и подаване на декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
Това важи и за хора, които предварително не са заявили желание да гласуват.
Пациенти, които се лекуват в лечебни заведения с разкрита избирателна секция, имат осигурена възможност да упражнят правото си на глас. Право да гласуват в тези секции имат и членовете на медицинския персонал, които са на работа в съответното лечебно заведение в изборния ден, при спазване на изискванията на Изборния кодекс.
Организацията на процеса включва изготвяне на избирателни списъци, определяне на подходящи помещения, осигуряване на достъпна среда за трудноподвижни пациенти, както и координация между лечебните заведения и районните избирателни комисии.
Най-четено
