465 полицаи, граничари, пожарникари и жандармеристи ще охраняват изборните секции в област Кюстендил





В ОДМВР – Кюстендил, е създадена организация за гарантирането на сигурността и обществения ред по време на изборита за народни представители на 19 април 2026 г.

Оперативният щаб в ОДМВР е в постоянна комуникация с всички институции, ангажирани с изборния процес. 465 служители на МВР – от ОДМВР, от РДПБЗН, ГДГП и ГДЖСОБТ, ще се грижат за опазване на реда както в районите на секционните избирателни помещения, така и в населените места. Охраната на изборния процес ще приключи, когато приключи изборния ден и материалите от СИК бъдат предадени на РИК – Кюстендил, а после съпроводени до ЦИК.

Служители на РДПБЗН – Кюстендил, са проверили всички помещения, в които ще има избирателни секции в областта, и помещенията за съхранение на изборните материали, за да се гарантира пожарната безопасност. Проведено е и обучение-инструктаж с членовете на РИК и СИК за спазване на правилата за пожарна безопасност и работа с уредите за първоначално гасене на пожари при възникнала необходимост.

Мобилни полицейски екипи работят на терен и имат готовност незабавно да реагират и извършат проверка при получен сигнал за нарушения на изборното законодателство или на обществения ред.

В МВР е открита денонощна телефонна линия – 02/ 90 112 98. На нея, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg – гражданите могат да подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. Гражданите могат да подават сигнали за изборни нарушения на територията на Кюстендилска област и на телефони: 0701571323 и 070157711 - РУ Дупница, 0702626112 - РУ Бобов дол, 070542012 - РУ Рила.

В ОДМВР-Кюстендил, е създадена организация за своевременно отработване и на сигнали, постъпили на електронната поща на областната дирекция: ODMVR_kn@mvr.bg и odc.kystendil@mvr.bg