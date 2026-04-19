Настъпи денят на предсрочни избори № 8





Настъпи денят на предсрочни избори за парламент № 8. И всичко това от 2021-а година насам....

Избирателните секции вече отвориха врати в 7.00 ч. сутринта, а гласуването ще продължи20.00 ч. или докато има хора пред вратите.



Право на глас на тези предсрочни избори имат 6 575 151 души. Те имат право да гласуват с хартиена бюлетина или с машина. Упражняването на правото на глас е възможно по постоянен адрес или по настоящ, но ако е била попълнена декларация за това. Според данните на Централната избирателна комисия общият брой на избирателните секции в страната е 12 721. В над 9354 секции ще може да се гласува с машина, а тези с гласуване само с хартиени бюлетини са 3367.

За хората с увреждания са предвидени 1250 секции. 400 тактилни шаблона за незрящи ще има в МИР Благоевград – 90 броя, МИР Пловдив-град – 70 броя, МИР 23 София – 80 броя, МИР 24 София – 90 броя и в МИР 25 София – 70 броя.

Извън граница – секциите са общо 493 в 55 държави. След законови промени броят на секциите в страните извън Европейския съюз беше ограничен. Машинно гласуване е осигурено в 130 избирателни секции в 19 държави, а в останалите секции извън страната вотът ще бъде проведен с хартиени бюлетини. За да упражним вота си трябва да имаме валидна българска лична карти или паспорт.

Поради деветчасовата разлика във времето първи вече упражниха правото си на вот българските граждани в Оукланд и Крайстчърч, Нова Зеландия. Избирателните секции там отвориха в събота, 18 април, в 22:00 часа българско време. Най-късно ще приключи гласуването в секциите в американските щати Калифорния, Аризона и Невада, където се очаква изборният ден да завърши в 6:00 часа българско време в понеделник, 20 април.

Най-голям брой секции са разкрити в Германия – 70, Испания – 67, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 28, Турция – 27, Италия – 27, Гърция – 26, САЩ – 25, Нидерландия – 24, Франция – 19 и в Белгия, Австрия и Канада – по 17, съобщават от пресцентъра на МВНР. Няма държави, в които се разкриват секции за първи път.

Участници в изборите за народни представители са 14 партии, 10 коалиции и 1 независим кандидат в 22 МИР – Смолян. Кандидатите за народни представители са общо 4783 лица. От тях: 1440 жени и 3343 мъже, сочат данни от справката на ЦИК.