Съгласих се да поема поста на главен секретар с ясното съзнание, че ще е трудно. Че доверието на гражданите в МВР е ниско. Когато си полицай цял живот, като мен, това е много повече от болезнена констатация.
През последните два месеца аз и екипът ми направихме всичко по силите си, за да защитим най-важното – правото на свободен глас и провеждането на честни избори.
Лично обиколих всичките 28 областни дирекции на МВР. Говорих с полицаите на терен. Опитах се да счупя страха. Да премахна онова убеждение, че ако си свършиш работата съвестно и по закон, можеш да сбъркаш, защото това няма да се хареса на някого.
Да, разпитваха ме. Да, проверяват ме. Но това не ме плаши. Защото оценката за работата ни не се пише от търговците на бюлетини. Тя се пише от хората. От вас.
Съвестта ми е чиста. Спя спокойно. Защото знам, че действията ми бяха и продължават да бъдат единствено в интерес на всички български граждани.
Зад всяка успешна акция през последните месеци стоеше план. Ясен и конкретен. Да преборим онези, които крадат бъдещето ни.
Сега е моментът, в който всичко зависи от нас.
Излезте и гласувайте. Масово. Свободно. Без страх.
Вашият глас е по-силен от всеки полицай в униформа.
По-страшен за крадците на гласове от всяка акция.
Изборът е ваш.
По-тежък от всеки подготвен плик с пари и тетрадки с вересии.
Георги Кандев: Да, разпитваха ме. Да, проверяват ме. Но това не ме плаши
