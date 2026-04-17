Двама от ранените в катастрофа на АМ "Струма" край Дупница са в кома, дете е с кръвоизлив в мозъка







Районен съд Дупница взе мярка за неотклонение ,,Задържане под стража”, по отношение на румънски гражданин, обвиняем по Досъдебно производство за извършено престъпление по транспорта, по чл. 343, ал. 3, б. „а“, пр. 2, вр. ал. 1, б. „б“, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1 от НК – причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на повече от едно лице – 4 ма души, от които две малолетни деца.

В искането на прокуратурата се посочва, че около 08,00 ч. на 15.04.2026 г., на АМ „Струма“, обвиняемият Н.С. управлявал товарен автомобил, в посока към гр. София. Водачът нарушил правилата за движение, като се ударил в задната част на спрял в крайната дясна лента лек автомобил. В резултат на удара е била причинена средна телесна повреда на водача на лекия автомобил И.В., на 39 години, както и на пътниците Д.М., на 41 години, и малолетните - Д.М., на 11 години, и Л.Л., на 1 година. Пострадалите са транспортирани в болнично заведение за оказване на медицинска помощ. И.В. и Д.М. са в кома. Малолетната Д.М. е с кръвоизлив в мозъка и счупени прешлени. Л.Л. е с разстройство на здравето, временно опасно за живота – комоцио.

От така приложените в досъдебното производство гласни и писмени доказателства съдът счита, че може да се направи обосновано предположение, с висока степен на вероятност, че именно той е извършителят на престъплението. Предвид обстоятелството, че същият е международен шофьор, съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, независимо от обстоятелството, че е гражданин на държава членка на ЕС и е посочен адрес за призоваването му. Предвид завишената степен на обществена опасност на подобни деяния, съдът счита, че е налице и третата предпоставка, обвиняемият да извърши и друго престъпление, тъй като работата му е свързана с ежедневно пътуване и управление на МПС, се казва в мотивите на съдия Светла Пейчева за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Определението на РС – Дупница подлежи обжалване и/или протестиране в 3- дневен срок от днес, пред Окръжен съд - Кюстендил.

