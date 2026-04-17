Окончателно: Оставиха в ареста за постоянно двамата, задържани в незаконната фабрика за цигари в Дупница

Окръжен съд Кюстендил потвърди мярка за неотклонение „Задържане под стража“, на обвиняеми за незаконно държане и разпространение на тютюневи изделия без акцизен бандерол
Окръжен съд Кюстендил остави без уважение молбата на двама обвиняеми за незаконно държане и разпространение на тютюневи изделия без акцизен бандерол, за изменение на мярката им за неотклонение от "Задържане под стража" в по- лека, като неоснователна. Определението не подлежи на обжалване и протестиране.
Районният съд в Дупница професионално е извел извода за обоснованост на подозрението за съпричастност на обвиняемите prima facie (на пръв поглед) към вмененото им в наказателна отговорност, инкриминирано от прокуратурата престъпление. Пред скоби следва да бъде отбелязано, че този извод е неокончателен, а предварителен такъв, със силно занижен доказателствен стандарт, несравним с този, касаещ произнасянето на съда с акт по същество по внесено обвинение в съдебна фаза. По отношение на предвидените в закона алтернативно дадени опасности, въззивният съд не констатира особено интензивна опасност от укриване на обвиняемите. На различна плоскост обаче следва да бъде разгледана опасността от извършване на престъпление, която правилно първоинстанционният съд е извел не от миналата съдимост на лицата, а от обществената опасност на самото деяние…касае се до общо 206 317 бр. кутии с по 20 къса цигари във всяка, тяхното разпределение в множество кашони, част от които натоварени в превозно средство, което обосновава и подозрението, че са били предназначени за разпространение, както и това, че се касае за твърдяна задружна престъпна дейност. Според въззивният съд, извършеното с оглед множествеността на иззетите по делото акцизни стоки, обстоятелството, че същите са се намирали в помещение, оборудвано с машини и различни приспособления, предполагащи и наличие на производствен процес, освен че е в състояние да предизвика негативен обществен резонанс в достатъчно висока степен, мотивира и изводът на този съд за завишена степен на обществена опасност на деянието и личността на двамата обвиняеми, се казва в мотивите на Окръжен съд Кюстендил за потвърждаване на взетите спрямо обвиняемите мерки за неотклонение „Задържане под стража“.
Окончателно: Оставиха в ареста за постоянно двамата, задържани в незаконната фабрика за цигари в Дупница
17.04.2026
- Георги Кандев: Да, разпитваха ме. Да, проверяват ме. Но това не ме плаши
- Двама от ранените в катастрофа на АМ "Струма" край Дупница са в кома, дете е с кръвоизлив в мозъка
- Окончателно: Оставиха в ареста за постоянно двамата, задържани в незаконната фабрика за цигари в Дупница
- Елизабет Тодорова: Част съм от тази листа, защото искам добро и предвидимо бъдеще за нашите деца
- Арести в Кюстендил и Рила за търговия с гласове
- 200 000 евро приготвени за купуване на гласове във Варна
- На Светли петък, петият ден на Светлата седмица след Великден, се благославя свети апостол Петър
- Хороскопът за днес, 17-и април
- Времето днес: Предимно слънчево със слаби превалявания от дъжд в Югозападна България
- Двама от ранените в катастрофа на АМ "Струма" край Дупница са в кома, дете е с кръвоизлив в мозъка
- Окончателно: Оставиха в ареста за постоянно двамата, задържани в незаконната фабрика за цигари в Дупница
- Елизабет Тодорова: Част съм от тази листа, защото искам добро и предвидимо бъдеще за нашите деца
- На Светли петък, петият ден на Светлата седмица след Великден, се благославя свети апостол Петър
- Времето днес: Предимно слънчево със слаби превалявания от дъжд в Югозападна България
- С незабравима театрална вечер в Дупница ГЕРБ - СДС закри предизборната си кампания
- Арестуваха бабаити от дупнишкото село Бистрица, потрошили стъклата на 2 автомобила
- Едно от децата, пострадали при тежка катастрофа на АМ "Струма" край Дупница, е закарано в Пирогов
- Арести в ТЕЦ "Бобов дол" заради сигнал за купен вот