Елизабет Тодорова: Част съм от тази листа, защото искам добро и предвидимо бъдеще за нашите деца

???????? Част съм от тази листа, защото искам добро и предвидимо бъдеще за нашите деца. Една от причините да се завърна преди 11 г. в България бе, защото искам тук да се развивам, исках да създам семейство тук и да имам стабилна среда. С тези думи кандидатът на ГЕРБ - СДС за община Сапарева баня Елизабет Иванова се обърна към своите съграждани по време на заключителното събитие на коалицията. Тя подчерта, че днес избираме какво да бъде бъдещето на България утре и затова е важно да бъде разумен и осъзнат изборът ни.

✌???? В заключителното събитие на кампанията, се включиха: кметът на Сапарева баня Калин Гелев, водачът Христо Терзийски, кандидатите Радослава Чеканска, Владислав Паунов, Денислав Данаилов, Марк Кюркчиев и Полина Милева, бившият кмет на Дупница инж. Методи Чимев, общински съветници от Сапарева баня и симпатизанти.

❗️Пред препълнения салон на залата Христо Терзийски отново остро осъди натиска, който бе извършен миналата седмица срещу членове на ГЕРБ в Сапарева баня. И заяви какво е приоритет за политическата сила: “За нас е водещо да правим града, селото, квартала, общината и държавата по-добро място за живот.”

???? Радослава Чеканска отново припомни, че образованието е първата и главна политика на ГЕРБ, обърната към децата и тяхното развитие. Тя заяви, че това, което се случва последните 5 г. в политиката прилича на театрална постановка и се сменят само героите, а последният “нов герой” е от 10 години на политическата сцена и нови са само плакатите му. И бе категорична: “Ние в ГЕРБ никога не сме били статисти, нашите роли винаги са били главни, тежки и отговорни.”

Ради Чеканска призова още: “Надявам се, че на 19 април ще направите разумен и информиран избор с номер 15!”

❗️Владислав Паунов обърна внимание, че преди 5 години на сцената е излязъл един шоумен, който е излъгал хората и е бил на принципа проба-грешка, след което проектът е приключил. “После дойдоха едни променкаджии. Проба-грешка и те се скриха. Сега се явява един спасител, който за мен ще е поредният. Надявам се пак да не е проба-грешка, затова ви призовавам да излезете да гласувате”, каза Влади Паунов.

???????? Представителят на община Бобов - 24-годишният Денислав Данаилов обясни: “Аз съм млад човек, но вярвам, че младостта не е слабост, а е сила. Сила да променяме, да изграждаме, да даваме шанс на младите да останат тук, в България. Моята мисия е ясна: да работя за силна култура и качествено образование, защото когато има това, има народ и бъдеще!”

✌???? Най-младото лице в листата, 21-годишният Марк Кюркчиев от Кюстендил, също потвърди, че само ГЕРБ дава реален път и перспектива на младите хора. “И това не е на думи, а се слагат на ключови позиции в местната и централната власт”, подчерта Марк.

???????? Другият представител на община Кюстендил - младата майка Полина Милева, обясни, че младите семейства са основата на силна и устойчива държава. “Ние правим политики, които им дават сигурност, достъп до жилище, качествено образование и баланс между работа и личен живот.”

???????? Кметът Калин Гелев отново бе категоричен: “Фактите и свършеното говорят по-добре за нас, отколкото сами да се хвалим. Свършихме с изграждането на канализационната и водопреносна мрежа и сега се съсредоточаваме върху обновяването на видимата, надземната инфраструктура.”

❗️И заяви: “Политиката не е спорт за един ден, а е спорт за издръжливите и за тези, които могат. А ние устояваме на тези бури и ветрове, защото имаме вашата подкрепа. Каквото и да се случи на изборите, ние имаме избрани за асфалтиране 21 улици в общината и нищо няма да ни спре.”

???? Кметът припомни, че народният представител Христо Терзийски е спомогна да се извърши изграждането на пътя за Ресиловския манастир и да се реализира ремонтът на Гейзера.