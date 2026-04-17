На Светли петък, петият ден на Светлата седмица след Великден, се благославя свети апостол Петър.
В дните на Светлата седмица се благославят светиите: в Светли понеделник - светите апостоли, в Светли вторник и сряда - св. Богородица, св. архидякон Стефан и св. Андрей, в Светли четвъртък - св. ап. Йоан и Яков, в Светли петък - св. ап. Петър, а в Светла събота - св. Йоан Кръстител. Седмият ден се нарича Томина неделя.
На Светли Петък православните християни почитат чудотворната икона на света Богородица "Живоносен източник". През 450 г. край Цариград имало блатиста местност, наречена "Балаклъ". В района имало и гора. През нея вървял слепец, който търсил вода, за да утоли жаждата си. Настигнал го обикновен войник на име Лъв. Слепецът го помолил да му помогне да намери извор наблизо, за да пие.
Тогава войникът чул женски глас, който му посочил къде наблизо има извор, с който не само ще утоли своята и жаждата на слепеца, но и ще го излекува странника от слепотата. Войникът чул и порочески думи за своя живот - щял да стане велик владетел, но първо трябвало да прояви милост към слепеца.
Войникът намерил извора, който му посочила света Богородица, с кал от него намазал очите на слепеца и той прогледнал. Странникът сам се запътил към Цариград, разказвайки за чудото и славейки Божията майка. Сбъднали се и думите й - войникът станал император Лъв І Тракиец. На мястото на извора, който съществува и до днес, издигнал храм в чест на Св. Богородица - "Живоносен източник". Вярващите разказват, че чудесата там не спират.
Днес имен ден празнуват Живко, Живка, Зоя.
