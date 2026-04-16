Специализиран екип от Военноморска база - Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни днес, 16 април, задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, който беше изхвърлен от морето в района на къмпинг „Делфин“, Ахтопол. Военнослужещите действаха по искане на областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната. Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС. При извършеното разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. Специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база - Бургас.
Отново изплува дрон, този път на къмпинг "Делфин" край Ахтопол
16.04.2026
- МОН Мерки за подкрепа и подобряване на психичното здраве на учениците
- Првосъдното министерство предлага проект за защита от дела "шамари"
- ГД " Гранична полиция разби група за трафик на мигранти
- С незабравима театрална вечер в Дупница ГЕРБ - СДС закри предизборната си кампания
- Арестуваха бабаити от дупнишкото село Бистрица, потрошили стъклата на 2 автомобила
- Пенсионерите трябва да бъдат спокойни, пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли със 7,8 процента и средната ще достигне 556 евро
- Едно от децата, пострадали при тежка катастрофа на АМ "Струма" край Дупница, е закарано в Пирогов
- Арести в ТЕЦ "Бобов дол" заради сигнал за купен вот
- МОН Мерки за подкрепа и подобряване на психичното здраве на учениците
- Првосъдното министерство предлага проект за защита от дела "шамари"
- ГД " Гранична полиция разби група за трафик на мигранти
- Пенсионерите трябва да бъдат спокойни, пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли със 7,8 процента и средната ще достигне 556 евро
- Министерският съвет решава днес за купуване на боепрапаси за машини "Страйкър"
- 20 000 евро и четирима задържани след полицейска операция в Димитровград и Меричлери срещу купуването на гласове
- В оставащите четири дни до изборите всеки опит да бъде подменена волята на гражданите трябва да срещне твърд отпор
- Списъци с имена и пари са открити при полицейски акции срещу купения вот на територията на Силистра, Благоевград и Ловеч