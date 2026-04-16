Разбита е организирана престъпна група за трафик на нелегални мигранти след мащабна операция, проведена на 14 и 15 април 2026 г. от служители на дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ в Главна дирекция “Гранична полиция” и сектор „Специални тактически действия“ в РДГП - Драгоман под наблюдението на Софийска градска прокуратура за неутрализиране на престъпна схема, занимаваща се с превоз на нелегални мигранти на българска територия.
В хода на акцията гранични полицаи задържат на място 25-годишен сирийски гражданин - участник в групата, точно в момента, в който качва 11 нелегални мигранти в тир с турска регистрация. Задържани са и двамата шофьори - турски граждани на 45 и 55 години. Мигрантите са от Ирак, Мароко и Турция.
Последваха арести и в София, където са задържани още двама сирийски граждани (на 28 и 19 години), също свързани с престъпната схема. При обиските са открити и иззети доказателства, свързани с дейността на групата.
Разследването показва, че каналът е действал от ноември 2025 г., като мигрантите са били превозвани с товарни автомобили от българо-турската към българо-румънската граница.
Общо четирима сирийци са привлечени като обвиняеми. Лидерът на групата е 30-годишен сириец, който се издирва с европейска заповед за арест. Останалите трима са задържани за 72 часа, както и двамата турски граждани.
Работата по случая продължава, като органите на реда събират още доказателства за цялостната дейност на престъпната мрежа.
ГД " Гранична полиция разби група за трафик на мигранти
