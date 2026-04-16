С незабравима театрална вечер в Дупница ГЕРБ - СДС закри предизборната си кампания







Сцената на Общинския драматичен театър „Невена Коканова“ в Дупница се превърна в място за истински празник на театралното изкуство. Любителите на театъра имаха възможността да се насладят на комедийната постановка „Фенове“ от Елин Рахнев, под режисурата на Иглика Трифонова. Обичаните актьори Христо Гърбов и Валентин Танев завладяха публиката, предизвиквайки смях и бурни аплодисменти.

Събитието бе с вход свободен и се реализира като жест към жителите и гостите на Дупница - подарък от кандидатите за народни представители от коалиция ГЕРБ - СДС.

Радослава Чеканска, която е представител на община Дупница и едно от най-разпознаваемите лица в региона, обясни, че “Фенове” напомня за друга постановка – тази на българската политика. “Постановка, която гледаме вече няколко години. Зад кулисите – стари играчи. На сцената се редиха „нови“ герои с фалшиви роли и нови костюми. Идваха и си отиваха служебните „статисти“. Милиони и милиарди потънаха в експерименти, които всички ние още изплащаме. И днес отново имаме нови герои, но със стари режисьори, стари сценаристи и познати лица. Само афишите и рекламите са различни. Въпросът е прост: ще останем ли публика в този абсурд или ще сложим край на постановката? Аз вярвам, че сме свободни хора. И че имаме силата да изберем различен финал. Изборът е наш. И той е сега!”, заяви Ради Чеканска.

В листата на ГЕРБ - СДС има още един представител на община Дупница и това е Богомил Костов - млад и деен човек, с добри спортни постижения и богат административен опит зад гърба си. По време на закриването той се обърна към своите съграждани с думите: “Успехът не идва лесно - той идва след много труд, усилия и постоянство. Това е едно от нещата, на които спортът ме е научил много добре. Аз съм част от поколението, което знае цената на успеха и съм готов на работя за него”, заяви Богомил Костов.

Младият човек подчерта още, че е избрал да остане и да се реализира в България и в своя роден град Дупница.

Третият в листата Владислав Паунов посочи, че при правителствата на ГЕРБ - СДС и Бойко Борисов винаги е имало стабилна икономика, предвидимо бъдеще, нормални цени на храните и битовите сметки. "Това можем да гарантираме и занапред", увери Паунов.

“Работим за развитие на региона и за реална подкрепа за хората и младите семейства. Не даваме празни обещания – гарантираме последователност, ред и видими резултати”, каза по време на закриването едно от новите лица в листата Полина Милева.

Другият млад човек, който е в отбора на ГЕРБ - СДС - Марк Кюркчиев, обясни защо е избрал именно тази политическа сила. “Виждам, че се дава реален път на млади, инициативни и образовани хора – точно такива, от каквито държавата има нужда, за да върви напред. Защото доброто управление, започва с качествени хора и с ясна отговорност към обществото”, подчерта Марк.

Общинският координатор на политическата сила в Дупница Ивайло Константинов припомни, че от вдигането на юмрука на Радев до днес са се случили доста неприятни за държавата неща. “Мутри, прасета, мафиоти, крадци - как ли не ни наричаха. Само че, докато управлявахме България, имаше малък държавен дълг и България бе строителна площадка. Всички усещахме по джоба си, че живеем по-добре. Президентът вдигна юмрука и нещата почнаха да се случват наобратно”, заяви Константинов и обясни още, че държавният дълг се е увеличил многократно и за това време нищо не е построено.

“Виждаме една виртуална реалност. Станахме държава на инфлуенсърите. Празнодумието е част от националната ни политика. А ние биваме клеветени, обискирани, маскарени, задържани. Осми избори за пет години. За пет години един пирон не забиха! Но ние няма да позволим тази виртуална реалност да превземе нашето общество. Дупничани сме мъдри хора и съм убеден, че на 19-ти април ще направим правилния избор”, завърши Ивайло Константинов.

