Арестуваха бабаити от дупнишкото село Бистрица, потрошили стъклата на 2 автомобила





Вчера дупнишки криминалисти са установили и задържали извършителите на повреждане на чуждо имущество. Двамата мъже от с. Бистрица са на 58 и на 29 години, по хулигански подбуди те са счупили стъклата на 2 автомобила – „Фиат“ и „Мерцедес“, паркирани в селото. Работата по образуваните досъдебни производства в РУ Дупница продължава, уведомена е прокуратурата.