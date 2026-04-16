



„Пенсионерите трябва да бъдат спокойни, пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли със 7,8 процента и средната ще достигне 556 евро. Швейцарското правило няма как да не бъде спазено.“ Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в предаването „Денят ON AIR“.

Министър Адемов каза още, че се очаква към средата на месец май да бъде решен един дългогодишен проблем – забавянето при изплащането на пенсиите, когато денят за началото му е почивен. „В момента, когато първият или последният ден за изплащане на пенсиите са почивни или празнични, се случва отлагане – понякога с два, три дни и повече. Това създава сериозен проблем за хората, чийто единствен доход са пенсиите. Затова решихме да направим промяна“, обясни Адемов.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП), съвместно с Националния осигурителен институт, разработи промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. След нейното окончателно приемане, когато първият или последният ден за изплащане на пенсиите се пада в почивен ден, то плащането ще бъде изтеглено за последния работен. „Целта е българските пенсионери да бъдат спокойни, че няма да чакат, за да получат своите пенсии“, каза социалният министър.

От началото на седмицата започна изплащането на помощта от 20 евро за най-уязвимите заради покачването на цените на горивата. „Малко над 182 000 души вече имат средствата по сметките си“, отбеляза Адемов. Това са лицата, получавали социални помощи през януари и февруари 2026 г., които не трябваше да подават заявления за отпускане на средствата, тъй като Агенцията за социално подпомагане (АСП) има данни за банковите им сметки. Тяхната компенсация беше изплатена по служебен път, след като проверка на Националната агенция за приходите (НАП) установи, че отговарят на критериите.

Около 50 000 са подадените заявления от граждани, които нямат плащания от АСП. „Към 17 април очакваме да започне изплащането и към тях, след като получим информация от НАП дали отговарят на критериите“, обясни социалният министър.

МТСП продължава работата си и за спиране на порочните практики да се оказва натиск над уязвимите граждани през социалната система. „Нашата цел е да осветлим тези практики, за да не се повтарят“, каза Хасан Адемов и допълни, че изборът между хляба и бюлетината в 21-ви век е абсурден.

Получените от граждани сигнали в социалното министерство са достатъчно сериозни и всички те се проверяват или са предадени на МВР и Прокуратурата. Министър Адемов даде конкретни примери.

„Например топлият обяд се финансира от МТСП по линия на европейската солидарност, но се предоставя от общините и проектите се управляват от хора, които са назначени от общинските администрации. Случва се общинската администрация да променя правоимащите в зависимост от политическата принадлежност. Ние имаме конкретни сигнали от конкретни лица. Заради страха си обаче те отказват да дават показания и да свидетелстват и това сериозно възпрепятства проверките“, допълни социалният министър.

Има сигнали и за опити за използване на хранителните пакети, които също се финансират по европейска програма, раздават се в момента и ще достигнат до над 530 000 уязвими българи.

„От село Бунцево, община Якоруда, имаме сигнал, че не се раздават всички хранителни продукти по списък, а само една част. Останалите се дават на тези, които гласуват по определен начин след работно време“, каза още Адемов. Той допълни, че тези практики вече са осветлени и няма как да потънат, защото им е дадена достатъчна публичност.