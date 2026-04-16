Едно от децата, пострадали при тежка катастрофа на АМ "Струма" край Дупница, е закарано в Пирогов





РУ Дупница продължава работата по образуваното досъдебно производство за причинено ПТП на АМ „Струма“. Водачът на лекотоварен автомобил „Рено“, е ударил спрял в аварийната лента л.а. „Опел“. При произшествието сериозно са пострадали водачката, пътничката и двете деца в лекия автомобил, настанени са в тежко състояние в дупнишка болница, а по-късно едното дете е закарано в столична болница. Екип на РСПБЗН – Дупница е оказал техническа помощ за изваждане на пострадалата водачка от л.а. „Опел“ след катастрофата на АМ „Струма“. Водачът на лекотоварния автомобил – 25-годишен румънски гражданин, е задържан с полицейска заповед. Уведомена е прокуратурата.