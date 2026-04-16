Арести в ТЕЦ "Бобов дол" заради сигнал за купен вот





Вчера при проведени процесуални действия за пресичане на приготовление за нарушаване на изборното законодателство /в получения сигнал се твърди, че са приготвени списъци и големи суми пари, за да бъдат склонени избирателите да гласуват в полза на определена политическа партия/на територията на предприятие в с. Големо село служители на ОДМВР и РУ Бобов дол са иззели от различни кабинети счетоводни документи, списъци с имена и предложения за награди. Задържани са с полицейска заповед 4-ма служители. Бързо полицейско производство е образувано по случая в ОДМВР, уведомена е прокуратурата. При извършваните проверки в кабинет в административната сграда в каса са открити и иззети 5 цилиндрични опаковки/200 грама/ взривно вещество, без да имат законово разрешение за притежание, досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата.

От Областната дирекция на полицията в Кюстендил информираха, че става въпрос за процесуални действия, извършени в ТЕЦ "Бобов дол". Потърсихме ръководството на централата, но оттам бяха лаконични, че докато не приключи разследването, няма да дават коментар.

Вчера служители на РУ Кюстендил са предприели специализирани действия за проверка на информация, че 48-годишен кюстендилец се подготвя да склони избиратели да упражнят правото си на глас в полза на определена политическа сила в предстоящите избори за 52 НС, като разполага с голяма сума пари и списъци с имена и ЕГН-та. При проверката от автомобила му са иззети откритите 5450 евро, тетрадка и тефтер с изписани имена и парични суми. 48-годишният мъж и 22-годишната му спътничка са задържани с полицейска заповед. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.