Белият дом започва разследване за мистериозни изчезвания и смъртта на 10 учени







Белият дом проучва съобщения относно мистериозните изчезвания и смъртта на най-малко 10 американски учени, имащи достъп до класифицирани ядрени или аерокосмически материали, съобщава TRT Worl, цитиран от News.bg.

Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит подчерта, че макар все още да не се е консултирала със съответните агенции, администрацията счита модела за достатъчно сериозен, за да оправдае официално разследване.

Списъкът със засегнатите лица включва високопоставени изследователи и изпълнители, свързани с най-чувствителните научни институции в страната. Сред тях е Моника Хасинто Реза, старши аерокосмически инженер и директор по обработката на материали за Лабораторията за реактивно движение на НАСА, която изчезна през юни 2025 г. по време на поход в Калифорния.

Стивън Гарсия, правителствен подизпълнител в кампуса за национална сигурност в Канзас Сити в Албакърки, е обявен за изчезнал на 28 август 2025 г. Други случаи включват Антъни Чавес, бивш служител в Националната лаборатория Лос Аламос, който изчезва през май 2025 г., и пенсионирания генерал-майор от ВВС Уилям "Нийл" Маккасланд, бивш командир на Изследователската лаборатория на ВВС, който е в неизвестност от февруари 2026 г.

В допълнение към изчезванията, смъртта на няколко видни учени разпали допълнителни спекулации. Франк Майвалд, учен от Лабораторията за реактивно движение на НАСА, занимаващ се с усъвършенствана космическа апаратура, почина през 2024 г. без публично оповестена причина. По подобен начин Майкъл Дейвид Хикс, изследовател в същата лаборатория, който е работил по проекта DART и мисията Deep Space 1, почина през юли 2023 г. без публично оповестена причина за смъртта.

Тези инциденти се случиха, след като Белият дом издаде нови заповеди на НАСА и Пентагона да ускорят разработването на ядрени космически реактори.

Законодателният натиск за координирано разследване нараства. Конгресменът Ерик Бърлисън официално поиска участието на ФБР, посочвайки концентрацията на случаи сред персонал, свързан с напреднали изследвания, като дълбоко обезпокоителна.

Въпреки че властите продължават да разследват случаите независимо, експерти по сигурността отбелязаха, че много от изчезналите лица са изоставили важни вещи като телефони и портфейли, което води до засилен контрол върху потенциални нарушения на сигурността или целенасочени заплахи срещу лица, работещи по критични програми за национална сигурност.