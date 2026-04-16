Удосоверения за гласуване ще се издават и в деня на вота







Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г.

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР предприе следната организация, за да съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г.:

В изпълнение на нормативните разпоредби, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 17 април 2026 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ в дните от 14 април до 18 април 2026 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 19 април 2026 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 18.04.2026 г. (събота) и на 19.04.2026 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР;

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;

В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 19 АПРИЛ 2026 Г.

Заявления за издаване на удостоверения за упражняване правото на глас в изборния ден ще се приемат за времето от 14 април до 19 април 2026 г. Заявления гражданите с постоянен адрес в Кюстендилска област могат да заявяват както в Центъра за административно обслужване в ОДМВР – Кюстендил, така и в РУ Дупница, РУ Бобов дол, РУ Рила. Работното време на звената е от 8.30 до 17.00 ч. В изборния ден – 19 април, работното време ще бъде от 8.30 до 19.00 ч.