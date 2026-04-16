Министерският съвет решава днес за купуване на боепрапаси за машини "Страйкър"





Министерският съвет ще проведе заседание днес следобяд, като в дневния ред са включени 18 точки. Сред тях е приемането на решение за одобряване на проект за изменение и допълнение № 1 на международен договор (LOA) BU-B-UCR „Придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър”, както и роект на Решение за приемане на Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база.Вносител е министърът на отбраната.



Предсоти да се вземе решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти - публична държавна собственост, на Министерството на вътрешните работи.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

Днес ще се гласува и Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на образованието и науката, на държавните висши училища и на общините за 2026 , както и утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2025 - 2026 година.