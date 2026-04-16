Маркет линкс 3 дни преди вота: 5-партиен парламент, Радев води убедително с 30,8%







Петпартиен парламент прогнозира "Маркет линкс". Победител е Прогресивна България с 30,8%. 18% ще гласуват за ГЕРБ, 11,2%- ПП-ДБ , 6,5%- ДПС , 4,2% - Възраждане. 5% от колебаещите се са се влели в Прогресивна България, обясни пред БиТиВи Добромир Живков.

Все още 15% не са решили за кого да подадат гласа си. Под бариерата с малко над 3% остават Величие. Сияние, МЕЧ и БСП са с около 2%. Изследването е финансирано съвместно с БиТиВи и е проведено сред 1003 лица в периода 7-14 април.

Според Добромир Живков половината от колебаещите се отиват при Прогресивна България. Тези, които са под чертата могат да се доближат , ако привлекат колебаещите се. При висока избирателна активност обаче отпадат.

109 мандата отиват при ПБ, ГЕРБ с 57, ПП-ДБ с 37, ДПС с 21, 16 за Възраждане. Добромир Живков вижда правителство на малцинството, но при пет партии в НС е възможно стабилно управление между 2 партии. ПБ и ПП-ДБ биха имали комфортно мнозинство, според него. За съдебна реформа обаче ще трябва и трета партия.

Очакваната избирателна активност е 54%. Мобилизация има във всички възрастови групи, обясни Живков. 11% категорично искат редовно правителство. 80% не смятат, че правителство след вота е най-важно след изборите. За тях е важна промяна в управленския модел. 31% подкрепят правителство на малцинството на ПБ. 14% са готови на избори 2 в 1. 11% са за коалиция ПБ с ПП-ДБ, 10% искат управление ПБ с ГЕРБ.

Нараства доверието към Румен Радев. 49% е подкрепата за него. Партийните лидери на партиите в 51 НС губят доверие. 16% е доверието в Бойко Борисов, 13% в Асен Василев, 14% в Костадин Костадинов. 8% е доверието в Делян Пеевски, 4% е доверието в Ахмед Доган, 6% в Атанас Атанасов, 5% в Слави Трифонов.