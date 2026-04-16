



20 000 евро и четирима задържани след полицейска операция в Димитровград и Меричлери срещу купуването на гласове

Освен сумата от 20 000 евро са открити и агитационни материали за конкретна партия.

В телефона на единия от задържаните са открити множество снимки на лични карти.

Единият от задържаните признава, че друг от тях го е принуждавал да организира свои близки и приятели да гласуват за конкретна партия на изборите в неделя, срещу което са направили уговорка да му бъде платена определена сума пари.

Образувано е досъдебно производство.