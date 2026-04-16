20 000 евро и четирима задържани след полицейска операция в Димитровград и Меричлери срещу купуването на гласове

16.04.2026
Освен сумата от 20 000 евро са открити и агитационни материали за конкретна партия.
 В телефона на единия от задържаните са открити множество снимки на лични карти.
Единият от задържаните признава, че друг от тях го е принуждавал да организира свои близки и приятели да гласуват за конкретна партия на изборите в неделя, срещу което са направили уговорка да му бъде платена определена сума пари.
Образувано е досъдебно производство.

