



Водещите търговски вериги в Испания започнаха превантивно понижаване на цените на основни хранителни продукти, за да облекчат потребителите преди очакваните икономически последици от конфликта с Иран да се усетят на пазара.

Въпреки че общата инфлация в страната се повишава заради поскъпването на енергийните ресурси, цените на храните и безалкохолните напитки отбелязват лек спад. Това позволява на вериги като Mercadona да въведат отстъпки до 8% за над 100 основни продукта. Мярката цели да ограничи натиска върху домакинствата на фона на нарастващите разходи за енергия и несигурната международна обстановка.