Времето днес: Слаби превалявания в Югозападна България и температури до 21 градуса





Днес облачността над Южна България ще бъде предимно значителна и на места в югозападните райони ще има слаби валежи от дъжд. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 19°.

Над планините облачността ще е по-често значителна и на места, главно в Рило-Родопската област, ще има валежи от дъжд, над 2500 метра – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, над южното крайбрежие с разкъсана облачност. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 13°-14°. Температурата на морската вода е около 11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В петък в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 17° и 22°. В събота облачността над цялата страна ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд. Вятърът ще се ориентира от север. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски. В неделя сутринта все още в Източна България ще превалява дъжд, около обяд валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В понеделник денят ще започне с предимно слънчево време, вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Минималните температури ще са с градус-два по-ниски, а дневните - по-високи. Привечер над западните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и през нощта срещу вторник и във вторник от запад на изток на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Във вторник северозападният вятър временно ще се усили до умерен. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°. В сряда ще бъде предимно облачно, след временно спиране, от юг отново ще започнат валежи, които ще продължат и през следващите дни. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Температурите ще се понижават.