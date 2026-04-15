



В оставащите четири дни до изборите всеки опит да бъде подменена волята на гражданите трябва да срещне твърд отпор. Държавата трябва да покаже на чия страна стои. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на брифинг в Министерския съвет, на който участваха също вицепремиерът и правосъден министър Андрей Янкулов и министърът на вътрешните работи Емил Дечев.

Андрей Гюров изтъкна изключителната роля на българските граждани, които в последния месец не запазиха мълчание, подаваха сигнали и показаха, че ги е грижа. Премиерът подчерта, че правителството ги е чуло и изтъкна, че МВР е прекъснало мрежи, които години наред са подкопавали доверието в изборния процес.

Борбата за честни избори не е работа на една институция, а отборна игра, категоричен е Андрей Гюров. Той посочи, че първата стъпка е на гражданите, които подават сигнали, втората е на МВР, което разследва, събира доказателства и задържа нарушителите, а третата стъпка, която е решаваща, е на прокуратурата. Там се взима решението дали справедливостта да бъде доведена докрай, защото правителството може да чуе, да разследва, да задържи търговците на гласове, но прокуратурата трябва да повдигне обвинения, каза министър-председателят. Андрей Гюров припомни призива на главния секретар на МВР Кандев “Колеги, не се прибирайте!” и попита дали прокуратурата ще призове: “Колеги, не ги пускайте!”. Премиерът не изключва изборите да бъдат опорочени по кабинети. Очакванията на служебния премиер и правителството са законът да бъде приложен докрай, защото българското общество е омерзено от половинчата справедливост. И точно безнаказаността е причината сега да има служебно правителство, а след четири дни извънредни избори, заяви премиерът.

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев беше категоричен, че МВР работи срещу всички нива на организираната престъпност, свързана с купуването на гласове по време на избори. Той изтъкна, че са налице 30 прокурорски преписки срещу лица с кандидат-депутатски имунитет, за които има данни за извършено престъпление, свързано с изборите. Тук на ход сега е прокуратурата - тя да прецени дали трябва да ги привлече като обвиняеми и съответно да поиска и техния имунитет, отбеляза Дечев. Министърът сподели и тревожен случай с ОДМВР Пловдив, където са заловени лица с най-голямата единична сума, подготвяна за купуване на гласове – 90 000 евро. В същата седмица, в която се провежда полицейската акция, директорът на тази Областна дирекция на МВР получава призовка да се яви за разпит като обвиняем. Нас това ни тревожи, заяви Дечев. Министърът посочи и друг случай, при който заместник областен директор на ОДМВР Пазарджик е отстранен от длъжност. Считаме, че по този начин се затруднява работата на МВР, изтъкна още Дечев.

Министърът на вътрешните работи акцентира върху сериозната работа на МВР в противодействието на престъпленията срещу политическите права на гражданите и престъпленията, свързани с изборния процес. Всички колеги работят неуморно, активността е няколко пъти повече от тази, която беше на последните парламентарни избори през октомври 2024 година, отбеляза Дечев. Министърът припомни подадените до момента в пъти повече сигнали, както и ръста на досъдебните производства и на предупредителните протоколи в сравнение с предходни избори.

Вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов също коментира случаите, които сподели министър Дечев. Той постави въпроса дали непредприемането на действия от прокуратурата всъщност не се дължи на обстоятелството, че има притеснения за легитимността на нейното ръководство, тъй като главният прокурор е държавният орган, който трябва да реагира.

Янкулов определи като крайно смущаващи действията на прокуратурата по разследването на катастрофа, потенциално причинена от бивш охранител на главния прокурор Борислав Сарафов. Министерството на правосъдието е предприело всички необходими действия за изясняване на обстоятелствата по случая, доколкото те касаят високопоставен служител в главна дирекция в правосъдното министерство.

Проверка ще има и на преразпределянето на случая от един на друг наблюдаващ прокурор. На база на тази информация ще предприемем съответните действия по закон към търсене на потенциалната отговорност на замесените лица по този случай, категоричен беше Андрей Янкулов.