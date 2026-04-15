Списъци с имена и пари са открити при полицейски акции срещу купения вот на територията на Силистра, Благоевград и Ловеч





Списъци с имена и парични суми, както и значителни финансови средства, са открити при специализирани полицейски операции срещу купуването на гласове, проведени на територията на областите Силистра, Благоевград и Ловеч. Акциите са част от засилените мерки на МВР за гарантиране на свободното упражняване на избирателните права на гражданите.

В област Силистра са образувани две бързи производства за престъпления против политическите права на гражданите. При претърсвания в частни имоти в Тутракан и Дулово са открити списъци с имена, адреси и суми, както и 5050 евро и 6000 британски паунда, за които има данни, че са предназначени за купуване на гласове. Двама души са задържани, а по случаите продължават процесуално-следствените действия. В рамките на операцията в областта са проверени 384 лица и 297 моторни превозни средства, като са съставени 10 акта и 79 фиша, както и 13 предупредителни протокола.

В Благоевградска област при проведената специализирана операция са проверени 305 лица, 260 превозни средства и 36 адреса. Задържани са 9 души и са образувани две досъдебни производства. За установените нарушения са съставени 14 акта и 28 фиша.

Полицейска операция се проведе и на територията на област Ловеч, където действията са насочени както към противодействие на престъпленията срещу изборните права, така и към общата престъпност и пътната безопасност. Към момента са проверени 557 лица и 428 моторни превозни средства, както и редица търговски обекти, заложни къщи и частни адреси. Установено е едно издирвано лице, съставени са осем акта и три предупредителни протокола, наложени са 145 глоби с фиш.

Специализираните операции включват засилен контрол в рискови райони, проверки на лица от криминалния контингент и търговски обекти, както и изграждане на контролно-пропускателни пунктове по основни пътни артерии. Действията се осъществяват в координация с прокуратурата и са насочени към недопускане на нарушения на изборното законодателство и гарантиране на спокойна и законосъобразна среда в навечерието на изборите.