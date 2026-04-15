Румен Радев в Кюстендил: Ако ние, българите, излезем и гласуваме с 80% избирателна активност, това означава, че Пеевски и Борисов са завинаги вън от властта





Да излезем и масово да гласуваме на 19-и април, за да удавим лъжите и купения вот в море от свободни гласове! Ако ние, българите, излезем и гласуваме с 80% избирателна активност, това означава, че Пеевски и Борисов са завинаги вън от властта, призова лидерът на Прогресивна България- президентът Румен Радев в препълнената зала на Общинския театър в Кюстендил.

Модерно е сега Орбан, но той показа, изнесе един урок как се понася изборното поражение. Затова, когато в неделя наровдът покаже вратата на партиите от статуквото, ще видим как Пеевски и Борисов, Василев и Денков посрещат изборното поражение и дали ще го направят с чест и достойнство, или ще хленчат към Брюксел. Искам много ясно да заявя какво ще правим и какво няма да правим. Ние ще работим за България и ще се водим изцяло от българския националния интерес. Ние няма да правим коалиция нито с Пеевски, нито с Борисов. Това да е ясно! Но няма да правим и сглобки с лъжци и интриганти.

Нашата цел е да бъдем мощна политическа алтернатива, която да върне най-сетне вярата в собствената ни държава и собсвеното ни бъдеще. Нашите цели са много ясни. На първо място- да освободим хората от страха. много трудна задаа. Обиколих цялата страна и има региони и то в много краища, където страхът се е възцарил, където мачкането на хората е огромон и те не смеят да заяват своето мнение, защото знаят, че зависят изцяло- заради социални помощи, дори и за дърва. Хората имат дребен бизнес и се страхуват да не бъде съсипан. Възможно ли е в 21 век да има хора, които да живет ежедневно с усещането на крепостни. Защоо идват млади хора, смазани от бедност и зависимост и казват: Моля Ви, господин президет, освободете ни от робството. И това е най-голямата победа на тази казмпания, защото хората започнаха да излизат залите започнаха да се пълнят.

Ще направим всичко възможно да сформираме решително, устойчиво правителство. България иа нужда от стабилно управление. Ще положим максимум усилия да го направим, защото светът не чака нас. Обстановката се развива много динамично. Ако нямаме стабилно управление, кризата ще се задълбочава. Ето, сега подхвърлят 20 евро спасителна помощ заради поскъпването на горивата. Ние сме разработили пакет от 25 мерки, които да обхващат не само уязвимо социалните групи, но и да съхраняват конкурентноспособността на българската икономика и да гарантира продоволсвена сигурност. И товаще бъде една от първите задачи, с които ще се заемем, когато сформираме правителство.

ЦЯЛОТО ВИДЕО ОТ ПОСРЕЩАНЕТО И РЕЧТА НА РУМЕН РАДЕВ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК