Областите Сливен и Пазарджик са оградени с КПП-та, ловят търговци на гласове





В ход е специализирана полицейска операция на територията на област Сливен, насочена към противодействие на престъпленията срещу изборното законодателство и гарантиране честността на предстоящия вот. Днес на различни места в град Сливен, общините Котел, Нова Загора и Твърдица и малките населени маста се извършват проверки и процесуално-следствени действия от екипи на ОДМВР-Сливен, Зонално жандармерийско управление- Бургас, ТД НАП-Бургас и РДГ-Сливен. На вход и изход от населените места са изградени контролно-пропускателни пунктове. Извършват се проверки в заложни къщи, игрални зали, места за бързи кредити и се разпитват лица. Проверки са извършени и съвместно с екипи на РДГ-Сливен. Съставени са 23 протокола за предупреждение по ЗМВР.

В РУ-Твърдица се работи по три сигнала за изборни нарушения. Един е задържан. Образувано е едно досъдебно производство. Работата по сигналите продължава.

В РУ-Котел се работи по два сигнала. В село Градец е разкрита една кражба, задържани са двама за други престъпления.

В Сливен са образувани две досъдебни производства, свързани с изборите. Извършват се две проверки по сигнали. Служители на НАП са установили несъответствие в пари и стока в златарско ателие в кв. „Надежда”, за което ще бъде съставен акт за административно нарушение.

В РУ-Нова Загора се работи по два сигнала за изборни нарушения. Има изградени КПП на вход и изход в кв. „Шести”. Проверяват се адреси, заложни къщи и места за бързи кредити. Операцията продължава и към момента.

Продължават активните действия в областта по противодействие на престъпленията против избирателните права на гражданите и в област Пазарджик. Днес специализирана полицейска операция е проведена на територията на гр. Септември. В нея са взели участие екипи на полицейското управление в града, подпомогнати от колегите им от сектор „Специализирани тактически действия“ при ОДМВР-Пазарджик. Извършени са проверки на няколко адреса в ромския квартал на града. По време на претърсванията са иззети 19500 евро, 500 паунда, два газ-сигнални пистолета и боеприпаси за тях, карти памет, тетрадки с имена на лица и адреси. Задържани са шестима мъже и една жена. Образувани са 7 бързи производства, а работата по изясняване и документиране на случаите продължава.