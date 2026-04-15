Община Дупница ще отбележи тържествено 150 години от Априлското въстание.
Събитието ще отдаде почит на героизма и саможертвата на българските възрожденци и ще ни върне към едни от най-светлите страници в историята ни.
Ето и програмата:
20 април 2026 г.
10:30 ч., Площад „Свобода“
Тържествена възстановка
„Априлско въстание – подвиг и памет“
11:30 ч., Общинска художествена галерия
Историческа викторина
„Знаем и помним нашата история“
11:30 ч., Исторически музей – Дупница
Лекция:
„150 години Априлско въстание – причини, ход и значение“
С тържествена възстановка Община Дуница ще отбележи 150 години от Априлското възстание
15.04.2026
15.04.2026
