С тържествена възстановка Община Дуница ще отбележи 150 години от Априлското възстание







Община Дупница ще отбележи тържествено 150 години от Априлското въстание.

Събитието ще отдаде почит на героизма и саможертвата на българските възрожденци и ще ни върне към едни от най-светлите страници в историята ни.

Ето и програмата:

20 април 2026 г.

10:30 ч., Площад „Свобода“

Тържествена възстановка

„Априлско въстание – подвиг и памет“

11:30 ч., Общинска художествена галерия

Историческа викторина

„Знаем и помним нашата история“

11:30 ч., Исторически музей – Дупница

Лекция:

„150 години Априлско въстание – причини, ход и значение“