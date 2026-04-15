Кандидатите от листата на ГЕРБ - СДС Радослава Чеканска и Богомил Костов проведоха среща с жители на дупнишкото село Бистрица. Бяха обсъдени теми, свързани както с политическата ситуация, така и с развитието на малките населени места. В разговорите се включи и Крум Милев - бивш заместник кмет на общината и организационен секретар на политическата сила в Дупница.
По време на срещата бе подчертано, че стабилността в управлението е от съществено значение за решаването на реалните проблеми на хората. Акцент в разговора бе поставен и върху развитието на малките населени места. Радослава Чеканска и Богомил Костов изтъкнаха, че през годините са реализирани редица проекти без значение от политическата принадлежност на местната власт, с ясната цел - да се подобрят условията на живот за хората във всяко едно населено място.
Специално внимание бе отделено и на грижата за пенсионерите: като една от най-уязвимите групи, които имат нужда от достъп до здравни и социални услуги и достойни условия на живот.
В хода на срещата бе засегната и темата за туризма като ключов потенциал за региона. Беше припомнено, че спреният проект за сондаж на минерална вода в Бистрица е пропусната възможност за привличане на инвестиции и развитие на село Бистрица и община Дупница като атрактивна туристическа дестинация.
