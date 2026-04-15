21-годишен напазарува с 2 x 200 фалшиви евро в магазин в Дупница, арестуваха го

15.04.2026
 Вчера дупнишки полицаи са задържали 21-годишен местен жител за пуснати в обръщение неистински парични средства. Извършителят на деянието е установен час след подаването на сигнала от управителя на търговски обект, че са установили 2 банкноти по 200 евро в оборота, които са неистински. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

