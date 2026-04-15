Нови удари срещу търговията с гласове в област Кюстендил





Вчера при извършени процесуални действия за предотвратяване на нарушения на изборните права на гражданите в жилище в Кюстендил са открити и иззети черен тефтер с имена и изписани номера и кубче с лепящи се листчета с имена и номера, въздушен пистолет и въздушна пушка. Задържан е 31-годишният ползвател на жилището. Образувано е досъдебно производство в РУКюстендил по случая, уведомена е прокуратурата.

Вчера при проведена специализирана операция за противодействие на нарушенията на изборните права на гражданите служители на РУ Дупница са открили и иззели от търговски обект в града и в с. Червен брег 2 тетрадки с изписани имена и номера, бързи полицейски производства са образувани по случаите, уведомена е прокуратурата. .

Вчера служители на РУ Рила са задържали 43-годишна жена от града за действия, нарушаващи изборните права на гражданите. При извършени процесуални действия в дома й – след получен сигнал, че жената се готви да купува гласове в полза на определена политическа сила в предстоящите избори за 52 НС, са открити и иззети 4500 евро. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

В РУ Бобов дол вчера е образувано бързо полицейско производство за нарушаване на изборното законодателство – 58-годишна жена е организирала предлагането на имотна облага с цел гласуване в полза на определена политическа партия. За случая е уведомена прокуратурата.