По повод провеждането на традиционния събор за "Умни петък" в района на дупнишкия кооперативен пазар се въвеждат временни промени в организацията на движението, информираха от общината.
Ограничението ще влезе в сила от 8:00 часа на 16 април и ще важи до 19:00 часа на 18 април.
В този период ще бъдат затворени следните улици:
▪️улица „Булаир“ – от началото при ул. „Св. Иван Рилски“ до кръстовището с ул. "3-ти Гвардейски полк";
▪️ улица „Свети Георги“ – от ул. „Булаир“ до ул. „Велико Търново“;
▪️улица „Пазарна“ – от ул. „Булаир“ до края на кооперативния пазар (блок 1 в жк "Дупница");
▪️улицата между задния вход на общинската болница и кооперативния пазар.
Затварянето им е съгласувано с компетентните органи (РУП-Дупница и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“), като са осигурени алтернативни маршрути за движение на автомобилите със специален режим.
Община Дупница се извинява на местните жители и гостите на града за причиненото временно неудобство!
Призоваваме Ви за разбиране, съобразителност и следване на указанията за движение и паркиране!
Заради традиционния събор на Умни петък в Дупница затварят улици
15.04.2026
