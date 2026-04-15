Заради традиционния събор на Умни петък в Дупница затварят улици







По повод провеждането на традиционния събор за "Умни петък" в района на дупнишкия кооперативен пазар се въвеждат временни промени в организацията на движението, информираха от общината.

Ограничението ще влезе в сила от 8:00 часа на 16 април и ще важи до 19:00 часа на 18 април.

В този период ще бъдат затворени следните улици:

▪️улица „Булаир“ – от началото при ул. „Св. Иван Рилски“ до кръстовището с ул. "3-ти Гвардейски полк";

▪️ улица „Свети Георги“ – от ул. „Булаир“ до ул. „Велико Търново“;

▪️улица „Пазарна“ – от ул. „Булаир“ до края на кооперативния пазар (блок 1 в жк "Дупница");

▪️улицата между задния вход на общинската болница и кооперативния пазар.

Затварянето им е съгласувано с компетентните органи (РУП-Дупница и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“), като са осигурени алтернативни маршрути за движение на автомобилите със специален режим.

Община Дупница се извинява на местните жители и гостите на града за причиненото временно неудобство!

Призоваваме Ви за разбиране, съобразителност и следване на указанията за движение и паркиране!