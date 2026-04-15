Американската блокада на иранските пристанища продължава





Над 10 000 моряци, морски пехотинци и военнослужещи от ВВС на САЩ, както и повече от десетина военни кораба и десетки самолети, изпълняват задачата по блокирането на кораби, влизащи и излизащи от ирански пристанища.

През първите 24 часа нито един кораб не е преминал през блокадата на САЩ.

Блокадата се прилага безпристрастно към всички кораби от всички държави, влизащи или излизащи от ирански пристанища и крайбрежни райони, включително всички ирански пристанища в Персийския и Оманския залив.

Силите на САЩ поддържат свободата на корабоплаването за корабите, преминаващи през Ормузкия проток в посока към пристанища, които не принадлежат на Иран."