Украйна иска от Израел да задържи руски кораб, с откраднато от нея зърно







Израел е позволил на руски кораб, превозващ крадено украинско зърно, да акостира в Хайфа, твърди Украйна.

Руският кораб АБИНСК е бил натоварен от лодки, плаващи от пристанища в окупираната от Русия Украйна, според украинската журналистка Катерина Яреско от проекта SeaKrime на Центъра „Миротворец“.

Украинският външен министър Андрий Сибиха се е обадил на израелския си колега Гидеон Саар, за да обсъдят товара.

Според Киев, Сибиха е „привлякъл вниманието към руски кораб, превозващ зърно, откраднато от Украйна, на който е било позволено да акостира в едно от израелските пристанища“.

Той подчерта, „че незаконният износ на крадени украински селскостопански продукти е част от по-широките военни усилия на Русия. Такава незаконна търговия с крадени стоки не трябва да се допуска“.

Украинският посланик Евгений Корнийчук се срещна с висши служители на Министерството на външните работи на 27 март и ги помоли да предотвратят акостирането на кораба, съобщава Axios.

Главният прокурор на Украйна се срещна с посланика на Израел в Киев Михаил Бродски във вторник, за да поиска от Израел да спре кораба да напуска пристанището, според доклада.