



Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над Южна България, където на отделни места, главно в планините, ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 19°.

Над планините облачността ще бъде по-често значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2500 метра – сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.



През следващите дни в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над Западна България и там на отделни места ще превали. Вятърът ще е слаб с източна компонента, в много райони временно ще стихва. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 18° и 23°. През почивните дни вятърът ще се ориентира от север. Облачността ще се увеличи и на повече места ще има валежи от дъжд, в събота главно в Северна България и планинските райони, а в неделя в Южна България. Дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса. В понеделник и вторник вятърът ще е с южна компонента и с него температурите отново ще се повишат. След временно спиране на валежите, от запад на изток отново на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.