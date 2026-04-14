Санкционирани кораби и танкери разбиха блокадата на САЩ в Ормузкия проток







Най-малко три кораба, включително два танкера, санкционирани от Съединените щати, са влезли в Персийския залив през Ормузкия проток в първия пълен ден от американската блокада на кораби, плаващи от и към Иран, съобщава "Ал-Джазира".

Танкерът "Пийс Гълф", плаващ под панамски флагн се насочва към пристанище Хамрия в Обединените арабски емирства, показват данни на LSEG. Корабът обикновено превозва ирански мазут до други неирански пристанища в Близкия изток за износ за Азия, показват данни на Kpler.

Преди това два санкционирани от САЩ танкера преминаха през тесния воден път, през който преминава една пета от световния износ на газ и петрол.

Танкерът „Мурликишан“ се отправил към Ирак, за да зареди мазут в четвъртък, показват данни на Kpler. Корабът, известен преди като MKA, е превозвал руски и ирански петрол.

Друг санкциониран танкер, „Рич Стари“, беше първият, който премина през пролива и излезе от Персийския залив, откакто блокадата започна в понеделник, показват данни на LSEG.

Два танкера успяха да се промъкнат преди блокадата на Тръмп

Танкерът и неговият собственик, „Шанхай Сюанрун Шиппинг Ко“, бяха санкционирани от САЩ за сделки с Иран.

„Рич Стари“ е средномащабен танкер, превозващ около 250 000 барела метанол, според данните. Той е натоварил товара си в Хамрия.