Андрей Гюров: Добра новина! България получи нови 6 месеца дерогация за „Лукойл“.

DenNews.bg
14.04.2026
 България получи удължаване на дерогацията за "Лукойл" с още 6 месеца. Това гласи лиценз, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, OFAC.
 Решението за дерогацията е изпреварващо с две седмици крайния срок, който България имаше - 29 април.
 Лицензът разрешава транзакции, включващи определени юридически лица на "Лукойл" в България.
Новината от OFAC става факт след разговора на министър-председателя Андрей Гюров с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който се проведе в четвъртък, 9 април.

 

