Под полицейска охрана: Доставиха бюлетините за гласуване в областна администрация-Кюстендил





В Областна администрация – Кюстендил днес бяха доставени бюлетините, ролките със специализирана хартия и устройствата за видеонаблюдение, а в утрешния ден ще бъдат получени и избирателните списъци.Това стана в присъствието на полицейски служители и представители на Районна избирателна комисия - Кюстендил, информираха от Пресцентъра на Областна администрация.

Получените бюлетини, ролки със специализирана хартия, изборни книжа и материали за изборите ще се охраняват в определените със заповед на областния управител помещения в сградата на Областна администрация и на 16 април ще бъдат раздадени на общинските администрации по предварително изготвен график.

На получаването на бюлетините присъстваха областният управител Кристиян Иванчов, неговият заместник Георги Георгиев, служители на Областна управа, на ОД на МВР - Кюстендил и на Районната избирателна комисия.

Пред медиите областният управител обясни, че броят на избирателите по предварителни избирателни списъци в областта e 125 356. По информация, предоставена от секретарите на общини на територията на област Кюстендил, 2385 лица са подали заявление за гласуване по настоящ адрес.

Кристиян Иванчов посочи, че на територията на област Кюстендил към настоящия момент има 287 секции. В 170 секции избирателите имат възможност да гласуват със специализирано устройство или с хартиена бюлетина. 110 са секциите, в които ще се гласува с хартиени бюлетини и 7 са подвижните секционни избирателни комисии: по една в общините Бобов дол, Бобошево, Дупница, Рила, Сапарева баня и две подвижни секции в община Кюстендил.

В случаите, когато в изборния ден е налице повишена избирателна активност, кметът на общината и общинската администрация следва да създадат такава организация, че в най-кратък срок на СИК чрез РИК да бъдат предоставени допълнителен брой бюлетини от оставените като резерв в общината, за което да се състави приемо-предавателен протокол.

Пред медиите председателят на РИК - Кюстендил Венцеслав Механджийски обясни, че текат смени по секционните избирателни комисии, но са малко като брой. Механджийски обясни още, че предстоят обучения, като за Кюстендил ще са на 16 април, а в общините Рила и Кочериново са минали.

“Работим съвместно, в добра комуникация сме. Надяваме се изборният ден да премине в добра и спокойна обстановка, както винаги”, заяви председателят на РИК.

Относно жалбите и сигналите, постъпили до този момент, той поясни, че има 4 подадени, като някои от тях са и препратени към компетентните органи.