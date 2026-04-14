Тръмп обяви, че преговори с Иран са възможни до 2 дни







Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран могат да се възобновят в Пакистан през следващите два дни, според интервю за New York Post.

„Наистина трябва да останете там, защото нещо може да се случи през следващите два дни и ние сме по-склонни да отидем там“, добави Тръмп.

Тръмп казва, че началникът на пакистанската армия, фелдмаршал Асим Мунир, върши „страхотна работа“ по отношение на преговорите.

„Той е фантастичен и затова е по-вероятно да се върнем там“, казва Тръмп.

По-малко от час по-рано Тръмп беше дал противоречиво съобщение на вестник „Вашингтон пост“, казвайки, че преговорите с Иран напредват бавно и че ако се проведе среща, тя вероятно няма да е в Пакистан.

„Нещата се случват, но малко бавно... Не мисля, че ще проведем срещата си в Пакистан. Вероятно ще отидем на друго място. Имаме предвид друго място.“

На въпроса дали САЩ обмислят Турция за следващ домакин, Тръмп отговаря: „Не, някой по-централен. Европа, може би.“

Не е ясно дали е имало реално развитие в преговорите през последния час.