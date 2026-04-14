125 са вече заболелите от морбили в страната





24 нови случая на морбили са регистрирани в страната в периода 10-14 април, като общият им брой достига 125, съобщават от Министерството на здравеопазването.

В три нови области има по един заразен - Монтана, Стара Загора и Велико Търново. Очаква се окончателното лабораторно потвърждение на пробите им.

18 от останалите случаи са в област Враца, 2 - в Ловешко и 1 - в Плевенско.

Разпределението на заболелите по възрастови групи е, както следва: 0-1 г. случай; 1-4 г. - 5 случая; 5-9 г. - 7 случая; 10-14 г. - 5 случая; 15-19 г. - 4 случая; над 20 г. - 2 случая.