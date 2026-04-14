Оставиха за постоянно в ареста спортист хулиган, шофирал надрусан с кокаин от Кюстендил към Дупница







·Мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на обвиняем за управление на МПС след употреба на наркотични вещества, в условията на повторност, определи Районен съд Кюстендил. Съдът уважи искането на РП Кюстендил за вземане на най- тежката мярка за неотклонение, защитата и обвиняемият пледираха за по – лека мярка, предвид това, че е спортист и взима медикаменти, които могат да дадат положителен резултат за наркотици.

С. П. е привлечен като обвиняем за това, че на 10.04.2026г. по второкласен път 2-62, в посока от гр. Кюстендил към гр. Дупница, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил след употреба на наркотични вещества, а именно: кокаин, установено по надлежния ред с Dreger Drug Test 5000, като деянието е извършено повторно, след като обвиняемият П. е осъден за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 3, пр. 1 от НК, с влязло в сила определение от 08.10.2024 г. на СРС, с което е одобрено споразумение между прокуратурата и обвиняемия. Нещо повече с влязло в сила споразумение от 13.02.2026, по НОХД на СРС, обвиняемият П. е осъден на една година „пробация“ и “Обществено порицание“ за хулиганство, в бюлетина за съдимост е записано, че обвиняемият е управлявал автомобил с несъобразена скорост. От справката за нарушител може да бъде направен извод, че обвиняемият П. системно не спазва правилата за движение по пътищата, за което е многократно наказан - 9 акта и 15 фиша, посочи районният прокурор Албена Разсолкова.

Макар Досъдебното производство да е съвсем в начален стадии, то от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е автор на престъплението. На второ място, С. П. е привлечен като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Опасността обвиняемият да извърши престъпление се обосновава от конкретните данни по делото, сочещи на едно трайно противоправно поведение на същия, посочва в мотивите си съдия Мая Миленкова. Видно от приложената по делото справка за съдимост С. П. е осъждан многократно и макар по отношение на една част от деянията, за които е признат за виновен да е реабилитиран, за други не е налице реабилитация. Отделно от това настоящото деяние е извършено от обвиняемия в условията на повторност, доколкото с присъда по НОХД на СРС, същият е признат за виновен за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК и присъдата по това дело е влязла в законна сила на 08.10.2024 г. С тази присъда на обвиняемия е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година, изтърпяването на което е отложено с изпитателен срок от три години. Съобразно това наказание извършеното на 10.04.2026г. престъпление се явява извършено такова в рамките на изпитателния срок. Обстоятелството, че за обвиняемия съществува реална опасност да започне да търпи наказание лишаване от свобода дава на съда основание да приеме, че съществува реална опасност същият да се укрие. Налице са данни, че и към настоящия момент С. П. изтърпява наказание „пробация“ наложено му по друго дело и извършването на деянието, въпреки провежданите беседи сочи на това, че до момента обвиняемият не се е поправил и съществува реална опасност да извърши ново престъпление, допълва в мотивите си съдия Мая Миленкова.

Определението на Районен съд Кюстендил може да се обжалва пред Окръжен съд Кюстендил.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл.16 от НПК обв