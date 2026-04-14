Проверяват болници заради фрапиращи разлики в цените на изписвани лекарства







Анализът на разходите за скъпоструващи лекарства идентифицира няколко критични проблема, сред които непрозрачно разходване на средствата, дефицит на детайлна отчетност от страна на НЗОК към Министерството на здравеопазването и занижен контрол върху цените на продуктите. Това съобщиха на съвместна пресконференция заместник-министърът на здравеопазването Владимир Афенлиев и заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов, които участваха в събитието и в качеството си на член и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

Данните от извършения анализ сочат сериозно нарастване на средствата, изразходвани за лекарствени продукти – от над 112 млн. лв. през 2024 г. до близо 144 млн. лв. през 2025 г. Статистиката показва, че над 55% от ресурса по издадените заповеди през миналата година е бил насочен именно към медикаменти, което подчертава необходимостта от по-строга регулация. „Наш дълг е да покажем тези девиации, да ги анализираме и да вземем мерки“, заяви г-н Владимир Афенлиев.

За 2025 г. са анализирани 10 лекарствени продукта, при които разликите в цените достигат до над 100 хил. лв. за единичен продукт, а в отделни случаи варират над 16 пъти. Въпреки че формално редът за закупуване е бил спазен, установените различия разкриват системни дефицити, водещи до неефективно управление на публичния ресурс. Заместник - здравният министър илюстрира тези разминавания с примери за напълно идентични лекарства (търговско наименование, вид на опаковката и концентрация), при които едно лечебно заведение отчита цена от над 46 000 лв., докато друго – над 150 000 лв. Подобна драстична разлика се наблюдава и при друг продукт, заплащан на цени между 23 018 лв. и 64 375 лв. в различни болници.

В отговор на тези констатации вече са предприети одити в конкретните лечебни заведения. „След като приключат одитите, ще можем да кажем какви са пропуснатите ползи за държавата“, коментира от своя страна заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов. Успоредно с проверките Министерството на здравеопазването подготвя промени в нормативната уредба.

За да бъде постиганата пълна прозрачност се подготвя в най-скоро време надграждане на електронната система за отчетност, която в кратък срок ще позволи проследяване на всяка покупка и доставка в реално време. За да се гарантира възможност за обществен контрол, в следващите дни Министерството ще публикува пълните данни за закупените от болниците лекарства, включително международно непатентно наименование, търговска марка, единична цена и количества.

„Основният извод от направения анализ е, че през последната година държавата е заплащала в пъти повече за едни и същи лекарствени продукти. Наш приоритет е прозрачността и отговорното харчене на публичния ресурс. Това е въпрос не само на финансова дисциплина, а на справедливост към пациентите и към всички граждани“, подчерта в заключение зам.-министър Афенлиев.