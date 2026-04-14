Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради повишените цени на горивата. Лицата, получавали социални_помощи през януари и февруари 2026 г., не трябваше да подават заявления за отпускане на средствата. Техните данни бяха изпратени от АСП на Националната агенция за приходите (НАП) за извършване на проверка дали отговарят на критериите за получаване на помощта.
Право на компенсацията имат физически лица с ниски доходи, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 г. трябва да е до 652,41 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година. Проверката на НАП показа, че на тези критерии отговарят 182 856 души, на които помощта ще бъде изплатена автоматично.
За компенсация от 20 евро през март кандидатстваха още близо 45 000 лица, които не са получавали социални_помощи от АСП през тази година. Техните заявления вече са изпратени към НАП за проверка. След 17 април ще започне изплащането на компенсациите на тези, които отговарят на критериите за отпускане на подкрепата.
Ако мярката бъде активирана и през април, гражданите, подали заявления през март, ще получат компенсацията автоматично, без да е необходимо да подават ново заявление.
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради повишените цени на горивата
Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради повишените цени на горивата. Лицата, получавали социални_помощи през януари и февруари 2026 г., не трябваше да подават заявления за отпускане на средствата. Техните данни бяха изпратени от АСП на Националната агенция за приходите (НАП) за извършване на проверка дали отговарят на критериите за получаване на помощта.
- Проверяват болници заради фрапиращи разлики в цените на изписвани лекарства
- Край на забавянето на изплащането на пенсиите заради почивни дни
- Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради повишените цени на горивата
- Италия сложи край на споразумението за отбрана с Израел
- За последните 2 години в община Сапарева баня: Нови улици, водопровод и канализация, детски площадки и STEM център и развитие на туризма
- 6 бързи полицейски производства за нартотици са образувани по време на празничните дни
- Удари по изборната търговия в Сапарева баня, Кочериново и дупнишкото село Блатино
- Труд на вятъра: Откриха 660 кг. канабис, събрани в 53 чувала на сметище край Бобов дол
- Безплатна комедийна постановка: утре вечер „Фенове“ гостува в Дупница
- Край на забавянето на изплащането на пенсиите заради почивни дни
- Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради повишените цени на горивата
- 6 бързи полицейски производства за нартотици са образувани по време на празничните дни
- Удари по изборната търговия в Сапарева баня, Кочериново и дупнишкото село Блатино
- Труд на вятъра: Откриха 660 кг. канабис, събрани в 53 чувала на сметище край Бобов дол
- Безплатна комедийна постановка: утре вечер „Фенове“ гостува в Дупница
- Асоциация Активни потребители: Цените на хранителните продукти ще продължават да се покачват
- Започна Светлата седмица
- Седмичната прогноза: Пролетни дъждове от сряда, с максимални температури до 19 градуса