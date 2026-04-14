Италия сложи край на споразумението за отбрана с Израел





„В светлината на настоящата ситуация правителството реши да спре автоматичното подновяване на споразумението за отбрана с Израел“, обяви премиерът Джорджия Мелони в кулоарите на Винитали във Верона.

Меморандумът, който установява рамка за сътрудничество в областта на отбраната по отношение на обмена на военно оборудване и технологични изследвания във въоръжените сили, преди това се подновяваше на всеки пет години и влезе в сила на 13 април 2016 г.

Подписан през 2003 г. след посещението на Берлускони в Тел Авив, той беше в сила от 2016 г.

Писмото относно решението за спиране на меморандума, изпратено до израелското правителство, е резултат от съвместно решение между министър-председателя, заместник-премиерите Антонио Таяни и Матео Салвини и министъра на отбраната Гуидо Кросето.

По-конкретно, писмото е изпратено до израелския министър на отбраната Израел Кац.

„Нямаме споразумение за сигурност с Италия. „Имаме меморандум за разбирателство отпреди много години, който никога не е имал конкретно съдържание“, каза говорителят на израелското външно министерство в отговор на въпрос на ANSA, добавяйки, че спирането на меморандума „няма да навреди на сигурността на Израел“.