За последните 2 години в община Сапарева баня: Нови улици, водопровод и канализация, детски площадки и STEM център и развитие на туризма

Асфалтирани улици, нови детски площадки, подменена канализационна и водопреносна мрежа, открит STEM-център в училището и проекти, свързани с развитието на културно-историческия туризъм. Това е само част от направеното в община Сапарева баня през последите 1-2 години, благодарение на съвместните усилия на местна и централна власт. Това заяви по време на открита среща с жители на село Ресилово кандидатът от ГЕРБ - СДС Елизабет Иванова.
Младата майка, която е фотограф по професия и представителка именно на община Сапарева баня, обясни, че има растеж и развитие в по-малките населени места, когато има работеща местна власт - както в случая с екипа на кмета Калин Гелев и когато има стабилна централна власт, а това се случва само при кабинетите на ГЕРБ и Бойко Борисов.
С жителите на село Ресилово се срещнаха също втората в листата Радослава Чеканска, градоначалникът на Сапарева баня Калин Гелев и кметицата на населението място Мариана Доцина.
Ради Чеканска заяви, че тези, които в момента са на власт, и при това временно, взимат съдбоносни решения за страната. “Резултатите от управлението им се виждат и усещат не всеки един момент, а всеки час. Бясна инфлация и несправяне в ситуация на кризи. Най-потърпевши сме ние, хората. След нас са общините, тоест пак всички ние.
Общините продължават да работят с удължителен бюджет и по разчети от миналата година, само защото едни хора със сбъркана ориентация и ценностна система решиха да бъде така –напук на собствения си народ”, заяви още Чеканска.
Пред жителите на Ресилово тя обясни, че колкото и да не ни се говори за политика - истината е, че всичко в живота ни е политика.
“Дали ще имаме варели и контейнери и колко пъти ще се събират е политика. Дали ще имаме направени улици е политика. Дали ще е има път до гробището е политика. Дали ще имаме ток и вода и на каква цена ще бъдат пак е политика. Какви ще са цените в магазина също е политика. И дали черквата, която ни събира ще е ремонтирана и покрива няма да тече – пак е политика”, завърши втората в листата на коалиция ГЕРБ - СДС за област Кюстендил и призова за подкрепа с бюлетина номер 15.
За последните 2 години в община Сапарева баня: Нови улици, водопровод и канализация, детски площадки и STEM център и развитие на туризма
