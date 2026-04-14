6 бързи полицейски производства за нартотици са образувани по време на празничните дни





6 бързи полицейски производства са образувани по време на празничните дни в рамките на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията, свързани с наркотици в областта. Притежателите на наркотични вещества са задържани с полицейски заповеди – от жилището на 21-годишен кюстендилец е иззет хартиен плик с амфетамин; от 34-годишен мъж, проверен на ул. „Бузлуджа“, е иззета опаковка амфетамин; от 44-годишен мъж в кв. „Изток“ са иззети 4 станиолови сгъвки с ХТС/MDMA; от 36-годишен в кв. „Изток“ са иззети 2 станиолови сгъвки с хероин; от 21-годишен, проверен на паркинг в Дупница, е иззета опаковка канабис; от 25-годишен, проверен в с. Самораново, са иззети 2 опаковки канабис и 1 с амфетамин. Видът на наркотичните вещества е определен с полеви наркотест.За случаите е уведомена прокуратурата.